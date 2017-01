Frog Show Best Trick

Vans hosted a best trick contest on a 80’s style jump ramp last night and I hurt my ankles just by watching.

Here we go

Gab Proulx

Pat Tremblay et Vince Baldo

Charles Deschamps

Pat Tremblay

Jeff Huard

Phil Dulude

Josh Clark

Vince Baldo

Jake Cormier

Jayden Bono

Rat Pack et Bob Lasalle

Sam Perreault