La Compé 2017 au JM Court

La Compé du JM Court, c’est un peu comme le Tampa Am au Québec pour les moins de 18 ans. La compétition qui a eu lieu samedi dernier au petit skateparc de l’école Jeanne-Meance sur le Plateau Mont-Royal est exactement comme on imagine une compétition de skateboard : un peu chaotique, beaucoup de fun, plein de tricks et des nouveau potes. Tout ça parce qu’il y a de la place pour environ 10 spectateurs, tout le monde serrés sur les copings ou en haut du grand bank et c’est un peu le bordel dans le park. Les prodiges de demain sont là, ya plein de skaters partout, un gros crew de locaux du JM accueillent dans leur parc un tas de crinqués d’un peu partout sur l’île de Montréal et même jusqu’à St-Hyacinthe.

Soit dit-en passant, le JMcourt, c’est officiellement une maison des jeunes en forme de skateparc qui employe des skaters qui organisent des sessions, des évènements et des petits voyages même. C’est pour ça le petit quelque chose des jeunes. Tous les skateparcs sont des espèces de maison de jeunes mais cette fois c’est pour vrai.

Mais pour en revenir à la compétition, voici les résultats et les photos de Jean-Yves Ginchereau, coordonnateur de l’endroit.

Gros remerciements à Vans, Volcom, Primitive et Rollin pour les nombreux prix des gagnants.

Résultats:

Catégorie A:

1- William Phelan

2- Simo Letellier

3- Jérémy Paré

4- Alexis Felx Laplaine

5- Matisse Daphond

6- Ariel Carbone

Catégorie B:

1- Léo Hamel

2- Diego Castro

3- Max Wasungu

4- Alexandre Talbot

5- Corentin Breheret

Best trick:

Hip Catégorie B:Léo Hamel – Bigflip

Quarterpipe:

William Phelan – Fs 180 sw 50-50 270 out transfert

Ariel Carbone – Back lip transfert

Simo Letellier – Switch blunt to fakie

Marches et downrail:

Alexis Felix Laplaine – Switch hardflip

Jérémy Paré – Kick backlip et bigspin bs boardslide

Vous connaissez la chanson.

Alexandre Agenor, gagnant de l’an passé. 360 flip.

Xavier a 8 ans et était le plus jeune compétiteur mais pas un débutant.

Alexis Laplaine a 17 ans et il pourrait surement knock out Jeff Grosso mais il est trop gentil pour ça. Mean bs overcrook.

Ariel Carbone pop un gros fakie ollie.

Willian Phelan gagne sur tous les tricks qu’il fait. Five-O 180 out.

Léo Hamel. La photo de ce bigflip ne rend pas hommage aux skills de Léo mais rien ne permet de capturer le talent de ce futur prodige. Si c’est la première fois que tu vois Léo Hamel en action, sache tout de suite que ce n’est pas la dernière.

Anatole en bs 50-50 sur le down ledge pendant la tempête de tricks.

Smoothest operator, Simo Letellier est arrivé 2ième dans la compé mais ça fait longtemps qu’il est au top. Switch blunt super smooth.

Toujours cool de voir deux frères qui skatent ensemble. David et Eliot Barriault assurent en double. Eliot, pop shove-it revert.

Annie Guglia, Leandre Morache et Alex Noël sont des piliers du JM et des juges attentifs. Quiet Mike est un skater/producer extraordinaire qui a mis du bon beat pendant tout l’événement. Si tu veux du bon beat pour ton event de skate call Quiet Mike pis ça va sonner!

L’animateur aurait aussi dû se prosterner devant le talent et le style de Max Wasungu.

Droite à gauche: Léo Hamel, Max Wasungu et Alexandre Talbot. This is skateboarding.

La Compé 2017

Ils ont gagné des shoes, boards, wheels, shirts et plus encore mais ils ont surtout gagné une vie de skate. C’est pas des gagnants ça peut-être?

Mention spéciale à celui qui brille par son absence, J-Y Ginchereau qui a pris les photos.

On remet ça en 2018!

Méga reconnaissance à: Rollin, Primitive, Volcom et Vans!