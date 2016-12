Le Basement – Présenté par Converse (Photos)

Mardi soir a eu lieu l’événement Le Basement au Empire de la rue Ste-Catherine.

Avec la collaboration de Converse, Empire a refait la mini rampe dans le sous-sol et invité 20 des meilleurs skaters de mini rampe pour une compétition dans un format d’élimination avec une bourse de 1000$.

Format

1ère ronde – 4 goupe de 5 personnes – 15 minutes – top 2 avance

Demie-Finale – 2 groupe de 4 personnes -10 minutes – top 2 avance

Finale – 1 groupe de 4 personnes – 10 minutes – 1 gagnant

Comme l’espace est restraint autour de la rampe, l’événement était diffusé en direct sur un grand écran dans la boutique, où la Pabst coulait à flot.

Superbe soirée! Voici les photos.

Andrew McGraw

Seb Carranza

Tyler Warren

Jesse Ramirez

Barry Walsh

Zach Denbow

Barry Walsh

Rat Pack

Charles Deschamps

Etienne Deshaies

Rat Pack

Casey MacDonald

Vince Baldo

Hugo Balek

Jon Cos

Felix Patry

Seb Carranza

Adrew McGraw

Rat Pack

Pat Tremblay

Solli Rojas

Phil Dulude

Jon Cos

Phil Dulude

This alley-oop is a make! haha. Phil Dulude is gnar.

Jon Cos

Rat Pack

Jon Cos