Papillon Skate Parc Inc.

Si tu suis un peu la scène de skateboard au Québec, tu connais probablement déjà Hugo Papillon pour ses talents sur la planche à roulettes. C’est Hugo sur la photo ci-haut, en ollie quelque part en Thaïlande. Mais Mr. Paps a plus d’une corde à son arc.

C’est toujours le fun de voir un skater qui a l’esprit entrepreneurial et qui réussit à combiner skateboard et business. Il y a maintenant 2 ans, Hugo Papillon s’est lancé en affaires et a fondé sa compagnie de construction de skateparks: Papillon Skate Parc Inc.

Depuis ses débuts, Hugo a déjà travaillé sur une vingtaine de projets au Québec, allant de la réfection ou amélioration de skate parcs existants, à la conception, design et fabrication de nouveaux skateparks tout en béton.

Voici quelques photos de ses réalisations récentes.

Trop souvent au Québec lorsqu’une ville construit un skateparc, les résultats sont très décevants. Pour ceux qui ne pratiquent pas le skateboard, imaginez votre réaction si votre ville vous construisait un terrain de soccer de forme ovale. Yeah, c’est parfois à ce point décevant. J’ai d’ailleurs réalisé un documentaire à ce sujet, clic ici si ça t’intéresse

Donc, si tu veux que ta ville construise un skate parc qui a de l’allure, voici l’adresse qu’il faut: papillonskateparks.com

En terminant, voici une vidéo réalisée lors de l’inauguration du skateparc de La Doré au Saguenay.