Visite au Grenier – Ramp Rage 1997

Je ne vais pas souvent dans le grenier. Mais lorsque j’ai les couilles d’y aller, je fais 2 billets directs.

Je me suis fait conseiller de ne pas publier 2 billets le même jour, ce serait mieux pour nos stats de publier le 2e billet le jour suivant. Si ça vous tente de me donner votre opinion là-dessus, ça m’intéresse. Ceci étant dit, dernièrement, toutes les boites ou les sacs que j’ouvre, je trouve où ça dit « ouvrir de l’autre côté » et j’ouvre direct de ce côté.

Anyway, Ramp Rage 1997.

PLG, nollie heel flip indy

Ian Heliker, varial flip indy (je pense)

Dan Drehobl, wall bash frontside grab. Cette photo rend pas justice à la hauteur, mais c’est haut.

Marc Tison, foot plant. Ça donne une meilleur idée de la hauteur du 1/4 pipe, mais c’est bin plus haut que ça l’air.

Ça c’est Carl Brosseau 2-3 jours après le Ramp Rage. Check le 1/4 pipe des 2 photos précédentes. Carl s’est retrouvé sur le chemin de Andy Roy au pire endroit.

Après l’impact, Andy Roy (clic sur Andy Roy) est venu rejoindre son chumé qui était juste à côté de moi et Andy à dit: « fuck man, when I saw him coming down the 1/4, I raised my elbows. I hope he is ok ».

Barry Walsh ollie over Marc Tison‘s alley oop nose grind.

From left to right: Serge, not sure who the dude in white is, a young Mike Prangnell and Barry Walsh. Pros Only yo.

I would like to thank all the skateboarders that have believed in me and let me shoot photos of them because I realize now that back in 1997, my photos were bad.